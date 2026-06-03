Conducía alcoholizado y ya cumplía tareas comunitarias por una infracción similar

Un conductor de 22 años fue detectado con alcohol en sangre durante un operativo de control realizado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) sobre la Ruta Nacional 8, a la altura del peaje Pilar.

La prueba de alcoholemia arrojó un resultado positivo de 0,39 gramos de alcohol por litro de sangre. En la provincia de Buenos Aires rige la Ley de Alcohol Cero, por lo que cualquier nivel de alcohol al volante constituye una infracción.

Durante el procedimiento, el joven reconoció que actualmente cumple tareas comunitarias como consecuencia de una alcoholemia positiva registrada el año pasado.

Al ser consultado por el resultado del control, intentó justificarlo señalando que había consumido una ensalada con vinagre y una pequeña cantidad de vino durante una reunión familiar.

Además, los agentes observaron vasos con bebidas alcohólicas dentro del vehículo, donde el conductor viajaba acompañado por su novia.

Como consecuencia de la infracción, se le retuvo la licencia de conducir y quedó expuesto a una multa económica y a una nueva inhabilitación para manejar.

El caso se registró durante un operativo de fiscalización llevado adelante por la ANSV en rutas y autopistas. Según informó el organismo, durante el fin de semana se controlaron miles de vehículos y se detectaron numerosas alcoholemias positivas.

Desde la Agencia remarcaron la importancia de los controles para prevenir siniestros viales y recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol pone en riesgo tanto la vida de quien maneja como la de terceros.

ANSV