A 11 años de Ni Una Menos, más de 3.400 mujeres fueron asesinadas en Argentina

A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, los datos sobre violencia de género continúan reflejando una problemática persistente en Argentina.

Según cifras difundidas por el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 víctimas letales de violencia de género en el país.

El informe también señala que, desde la primera marcha de Ni Una Menos realizada en 2015, fueron contabilizados más de 3.400 asesinatos de mujeres por razones de género.Los números se conocen en un contexto marcado por recientes casos que generaron conmoción social, entre ellos los femicidios de Agostina Vega, de 14 años, y Dulce Candia, de 17.

Las organizaciones que trabajan en la prevención y erradicación de las violencias por motivos de género advierten sobre la necesidad de fortalecer las herramientas de asistencia, protección y acceso a la justicia para mujeres y niñas en situación de vulnerabilidad.

De acuerdo con los datos difundidos, en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas, una cifra que mantiene vigente el reclamo por políticas públicas destinadas a prevenir la violencia de género y acompañar a las víctimas y sus familias.