Trágico tiroteo en la comisaría de Open Door: murieron un policía y un detenido

Un efectivo policial y un detenido murieron este martes tras un violento tiroteo ocurrido dentro de la Comisaría Tercera de Open Door, en el partido de Luján.

Además, otro agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.Según informaron fuentes del caso, el episodio se desencadenó luego del traslado a la dependencia de Alex Ezequiel Romero, quien registraba un pedido de detención por una causa de amenazas tramitada en el Juzgado de Garantías N° 1 de Mercedes.

Por circunstancias que son materia de investigación, una vez en la seccional el detenido accedió a un arma de fuego y efectuó varios disparos. Como consecuencia, dos policías resultaron heridos: uno recibió un impacto en la cabeza y otro en una mano. Otra de las versiones bajo análisis sostiene que el sospechoso habría logrado apoderarse del arma reglamentaria de uno de los efectivos.

El oficial Neri Churquina, de 33 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján. Aunque ingresó con vida, falleció poco después debido a la gravedad de la herida sufrida en el cráneo.

En medio del enfrentamiento, el detenido fue abatido por el subayudante Agustín Larravide.

Tras el hecho, se desplegó un importante operativo policial en la zona y comenzaron las pericias para determinar cómo se produjo el incidente. En ese marco, el testimonio del subayudante que intervino en el episodio será una de las piezas clave para reconstruir lo sucedido.