Estudiantes de la Escuela Primaria N° 23 de General Rodríguez realizaron la Promesa a la Bandera

En el marco del inicio del Mes de la Promesa a la Bandera, alumnos y alumnas de 4° grado de la Escuela Primaria N° 23 del barrio Marabó participaron de un emotivo acto en el que realizaron su compromiso con la enseña patria.

La jornada contó con la presencia del intendente Mauro García, quien acompañó a la comunidad educativa durante esta significativa ceremonia que forma parte de una de las tradiciones más importantes del calendario escolar.

Además, participaron Combatientes de Malvinas de General Rodríguez, cuya presencia otorgó un especial significado al encuentro y permitió reforzar los valores de identidad, memoria y compromiso con la patria.

La actividad marcó el comienzo de las distintas acciones previstas durante el Mes de la Promesa a la Bandera, un período dedicado a promover el respeto por los símbolos nacionales y fortalecer el sentido de pertenencia entre las nuevas generaciones.

Municipalodad de General Rodríguez