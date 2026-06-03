2° edición de InnovaMAS: apuesta y promoción del desarrollo industrial local

La jornada reunió a PyMEs, emprendedores, instituciones educativas, organismos tecnológicos y actores del ecosistema productivo local

El Municipio de Moreno realizó la 2° edición de InnovaMAS, un Laboratorio de Innovación Productiva bajo el lema “Desafíos Reales, Soluciones Concretas”, en el Parque Industrial Moreno 2, ubicado en Ruta Provincial N° 24, en la localidad de Cuartel V, orientado a fortalecer el entramado productivo local a través de la innovación, la articulación institucional y el desarrollo tecnológico industrial.

La intendenta, Mariel Fernández, inauguró el laboratorio de innovación productiva y destacó el trabajo que se realiza para fortalecer el desarrollo industrial local. “A pesar de la situación, Moreno sigue trabajando en el desarrollo de su industria”, y señaló: “en poco tiempo se convirtió en el desarrollo pyme más importante de la provincia de Buenos Aires y se trabajó mucho para eso”.

Durante el encuentro se desarrollaron charlas con especialistas en innovación, transformación digital y estrategias comerciales, además de espacios de intercambio entre empresas, universidades y organismos técnicos.

Entre las exposiciones destacadas se encontraron Habilidades digitales para el primer trabajo, a cargo de Fundación Compromiso – Potrero Digital; Nanotecnología aplicada a la industria, presentada por la Fundación Argentina de Nanotecnología; e Innovación y sostenibilidad para la gestión de la huella de carbono. Experiencias en empresas, desarrollada por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS). También se realizaron conversatorios con startups y actores tecnológicos para fomentar el intercambio de experiencias.

Además, se presentó el panel Innovación en Acción: Casos reales de PyMEs que accedieron a financiamiento, donde empresas compartieron experiencias desarrolladas con apoyo público a través de herramientas como FITBA y Clínicas Tecnológicas.

Durante la jornada también se difundieron líneas de apoyo para inversión, programas vigentes y herramientas destinadas al fortalecimiento del sector productivo.

Uno de los ejes centrales fue el abordaje de desafíos concretos planteados por empresas locales ante especialistas, instituciones tecnológicas y el sistema educativo.

Equipos técnicos conformados por universidades y organismos tecnológicos identificaron posibles soluciones y propuestas de mejora para las empresas participantes. Asimismo, se realizaron talleres con universidades y escuelas técnicas orientados a fortalecer la articulación entre formación y producción.

Participaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Fundación Argentina de Nanotecnología, Fundación Compromiso a través de Potrero Digital, el Banco de la Nación Argentina, universidades y escuelas técnicas. También, docentes, investigadores y equipos especializados participaron en mesas de resolución técnica y aportaron conocimientos para los desafíos presentados.

En relación a empresas del distrito DyM Muebles, Embotelladora Mariló, Indeco, Real Química, Efalcom e Idero exhibieron sus productos, servicios y desarrollos a través de stands institucionales.

También participaron las escuelas técnicas de gestión estatal, junto a las instituciones privadas San Cayetano y Escuela Alemana, que presentaron proyectos desarrollados por sus estudiantes.

Estuvieron presentes las universidades nacionales de La Matanza, General Sarmiento, José C. Paz, Luján, Pilar y la UTN Regional Haedo, que dispusieron espacios de atención y asesoramiento sobre sus programas y herramientas de vinculación tecnológica.

La jefa comunal también agradeció la participación de las empresas, las escuelas técnicas, las universidades y las instituciones presentes.

“Vamos a seguir trabajando para fortalecer la industria en Moreno”, afirmó, y agregó: “El desarrollo de la industria significa trabajo para las familias argentinas y para las familias de Moreno”.

Con estas acciones, el Gobierno municipal reafirma su compromiso con el desarrollo productivo, la generación de conocimiento aplicado y la construcción de nuevas oportunidades para la industria local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno