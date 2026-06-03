La Provincia recomienda completar la vacunación antes de viajar

El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recordó la importancia de contar con el calendario de vacunación al día antes de viajar al exterior, especialmente de cara al Mundial de Fútbol 2026 que se desarrollará en países de América del Norte.

La recomendación busca prevenir el ingreso al país de enfermedades transmisibles, entre ellas el sarampión, que registra brotes en distintas regiones del mundo. Desde la cartera sanitaria bonaerense señalaron que las personas que tengan previsto viajar deberían verificar sus esquemas de vacunación y completar las dosis pendientes con al menos 15 días de anticipación.

Las autoridades sanitarias advirtieron que los eventos masivos internacionales favorecen la circulación de enfermedades infecciosas debido al movimiento de personas provenientes de distintos países.

En ese contexto, remarcaron la importancia de reforzar la inmunización tanto en adultos como en niños y niñas.

Según se informó, la vacuna contra el sarampión continúa siendo una herramienta fundamental para prevenir contagios y evitar la reintroducción de la enfermedad. Además, se recomendó revisar las libretas sanitarias familiares para verificar que se encuentren completas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación.

La Provincia recordó que la vacunación es gratuita y se encuentra disponible en los centros de salud habilitados en todo el territorio bonaerense.

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