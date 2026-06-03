Inauguraron la huerta comunitaria “Sembrando Salud” en el Polo de Salud Municipal de Moreno

La Huerta Comunitaria “Sembrando Salud” fue inaugurada el pasado 29 de mayo en el Polo de Salud Municipal de Moreno, en una jornada que combinó promoción de hábitos saludables, participación comunitaria y actividades culturales.

El nuevo espacio busca fomentar el encuentro, el aprendizaje y el desarrollo de prácticas vinculadas a la alimentación saludable y el cuidado del ambiente, fortaleciendo además los lazos entre la comunidad y el sistema de salud.

La actividad contó con una peña que acompañó la celebración con música y danza folclórica.

Participaron el grupo de baile folclórico del Centro de Día Cree, el Ballet Folclórico San Martín de Porres, el Taller de Folclore Recreativo de Casa TEA y la pareja de baile folclórico estilizado integrada por Virginia Meredo y Charly Negro.

Desde la organización agradecieron la participación de los artistas y de quienes formaron parte de la jornada, que marcó el inicio de este nuevo espacio comunitario destinado a promover el bienestar y la vida saludable.

Info Hospital Mariano y Luciano de la Vega