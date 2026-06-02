Sociedad

En el monumento del boulevard Evita, los Bomberos Voluntarios de Moreno festejaron su día

Posted on by rodrigos
02
Jun

Los Bomberos Voluntarios de Moreno conmemoraron su día con el tradicional acto que realizan todos los 2 de junio frente al monumento emplazado en boulevard Evita y avenida España. Hicieron uso de la palabra el comandante mayor Gastón Urdangarín, el presidente de la institución Carlos Ward y el presidente del Concejo Deliberante Emmanuel Fernández. Colocaron ofrendas florales y estuvieron presentes bomberos retirados, veteranos de guerra y la secretaría de Tránsito municipal. Moreno cuenta con el cuartel central y los destacamentos de Francisco Álvarez, Trujui y Cuartel V. 140 hombres y mujeres integran el cuerpo activo.