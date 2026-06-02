En el monumento del boulevard Evita, los Bomberos Voluntarios de Moreno festejaron su día

Los Bomberos Voluntarios de Moreno conmemoraron su día con el tradicional acto que realizan todos los 2 de junio frente al monumento emplazado en boulevard Evita y avenida España. Hicieron uso de la palabra el comandante mayor Gastón Urdangarín, el presidente de la institución Carlos Ward y el presidente del Concejo Deliberante Emmanuel Fernández. Colocaron ofrendas florales y estuvieron presentes bomberos retirados, veteranos de guerra y la secretaría de Tránsito municipal. Moreno cuenta con el cuartel central y los destacamentos de Francisco Álvarez, Trujui y Cuartel V. 140 hombres y mujeres integran el cuerpo activo.