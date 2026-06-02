En General Rodríguez, el Día del Bombero se festejó con acto y el tradicional desfile de autobombas

En el monumento emplazado en la esquina de avenida España y Avellaneda, en el casco céntrico norte de General Rodríguez, se realizó el acto central por el Día del Bombero Voluntario, donde se recuerda la fundación del primer cuartel ubicado en la Boca. Hicieron uso de la palabra el presidente de la institución, Gerardo Farga, el intendente municipal, Mauro García, y el comandante mayor Fernando Aguirre. Además de la colocación de las ofrendas florales, se anunció el comienzo de la construcción del nuevo cuartel central en el predio del corralón municipal. Bomberos Voluntarios de General Rodríguez cuenta con 91 efectivos activos y 21 unidades automotor. Luego, realizaron la tradicional recorrida de las autobombas por las calles del distrito. Cuentan con 28 unidades automotores operativos.