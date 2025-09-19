Conmoción en la Primaria Nº 10 de Francisco Álvarez: Familias denuncian escape de gas

El suceso se habría producido el pasado lunes en la Escuela Primaria Nº 10 “Nemesio Álvarez”, ubicada en el centro de la localidad morenense de Francisco Álvarez. Según denunciaron las familias, el lunes se habría producido un escape de gas, situación que no fue notificada desde la dirección. Con el transcurso de los días el malestar de la comunidad fue creciendo hasta que este jueves decidieron ir a pedir explicaciones. Autoridades educativas revelaron que se hicieron pruebas de hermeticidad sobre las cañerías del suministro y que los resultados que arrojaron es que no había pérdidas. Más allá de este análisis, solicitaron (incluso a través de actas) que la directora sea removida de su función. Estuvieron asistiendo a la evacuación de la institución la Policía bonaerenses, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Subsecretaría de Educación municipales, el gremio ATE y funcionarios del Consejo Escolar, encabezados por el presidente Nair Gómez.