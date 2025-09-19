Operan en el hospital de Moreno al ex Gran Hermano Thiago Medina

Thiago Medina, ex Gran Hermano edición 2022, sufrió un accidente cuando circulaba en moto a las 19.50 horas de este viernes 12 de septiembre sobre Ruta 7 en el cruce con la calle La Providencia de Francisco Álvarez. Fue trasladado al hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Allí fue intervenido quirúrgicamente y le extrajeron el bazo. Además tiene costillas fracturadas y afectados pulmones, riñones e hígado. Sigue en Terapia Intensiva, con respiración asistida.

El parte médico oficial reza lo siguiente:

“10:00 – Viernes 19 de Septiembre

Hospital Mariano y Luciano de la Vega Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires

El paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital, pasó la noche sin fiebre lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al Hospital avanzar a la siguiente etapa.

Equipos de cirugía de este hospital en conjunto con especialistas provenientes del Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, que llegaron a través de la red de cirugía de la Provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana con el objetivo de reparar la parrilla costal

El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas y se informará a través de esta vía los resultados de la misma ya evolución correspondiente.

Próximo parte 18:00”