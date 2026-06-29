Continúa el Operativo Frío con asistencia a personas en situación de calle

En la Plaza San Martín se llevó adelante una nueva jornada del Operativo Frío, una iniciativa destinada a acompañar y brindar asistencia a personas en situación de calle durante las bajas temperaturas.

En el marco del operativo, se entregaron comidas y bebidas calientes, además de ofrecer acompañamiento y contención a quienes atraviesan una situación de mayor vulnerabilidad.

Estas acciones se desarrollan los días lunes, martes y viernes, de 18 a 20, con el trabajo conjunto de voluntarios del Municipio y organizaciones sociales que colaboran en cada jornada.

Desde el Municipio destacaron el compromiso de quienes participan de esta iniciativa y reafirmaron la importancia de sostener estos espacios de asistencia y cuidado para acompañar a quienes más lo necesitan durante el invierno.

Secretaría de Desarrollo Comunitario de Moreno