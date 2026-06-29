Con un proyecto inclusivo participará la UNLu en la “Carrera de la Virgen” del 9 de Julio

La Universidad Nacional de Luján participará el próximo 9 de Julio con su proyecto “La UNLu corre por la inclusión” en la cuarta edición de la denominada Carrera de la Virgen “Hoy por Ti.

La carrera solidaria más grande de Argentina”, que es organizada por la Municipalidad de Luján.

Esta competencia atlética solidaria lujanense reunirá a corredoras y corredores de todo el país, y presentará tres tramos posibles a cubrir: de 5, 10 y 21 kilómetros, partiendo siempre desde la Basílica Nacional, desde las 11 horas de la Fecha Patria. Cada corredor que participe entregará cinco alimentos no perecederos para donar a comedores de la zona.

En el marco de esta carrera tradicional y multitudinaria, la UNLu se hará presente con su proyecto de integración, por el que niños y niñas con discapacidad motriz podrán participar con carros adaptados, que son guiados y acompañados por estudiantes del Profesorado y la Licenciatura de Educación Física, que participarán además del evento en carácter de deportistas y corredores.

“La UNLu corre por la inclusión”, es un proyecto interdisciplinario de integración con la comunidad, aprobado por Resolución de Rectorado N° 228/2026, y destinado “a que personas con discapacidad puedan participar en prácticas deportivas comunitarias”.

La propuesta refleja “la necesidad de que la Universidad se transforme en el puente entre estudiantes de diferentes carreras de grado y las necesidades de personas con discapacidad”.

En este marco, la Secretaría de Extensión e Integración con la Comunidad de la UNLu articula con la Municipalidad todo lo relativo a la participación en el evento, y el equipo de dirección de la propuesta, a cargo de los docentes Germán Romanello y Pablo Marín, junto a diferentes áreas de la Casa de Estudios (Secretaría de Bienestar Universitario y Asuntos Estudiantiles, Dirección General de Bienestar Universitario y su División de Accesibilidad a la Vida Universitaria), organizan y convocan a la participación de estudiantes de diferentes carreras, de todos los Centros Regionales de la UNLu, o personas de la comunidad “que deseen participar activamente en esta carrera y colaborar con un proyecto que piensa una Universidad que trabaje la inclusión de las personas con discapacidad”. Para ello se estableció un formulario online donde se pueden inscribir, que ya se encuentra disponible.

Esta iniciativa de la UNLu propone superar dificultades habituales para la participación en este tipo de competencias de niños y niñas con discapacidades motrices, como la disponibilidad de carros adaptados (ya que el país no cuenta con un fabricante específico de este tipo de estructuras para garantizar la participación).

“La UNLu corre por la inclusión”, señala la propuesta aprobada por la Resolución, “es un plan institucional de integración interdisciplinaria para la inclusión de personas con discapacidad, movilidad reducida, en prácticas deportivas comunitarias de running y carreras de calle, mediante dispositivos de acompañamiento inclusivo y el trabajo en conjunto entre la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y diversos actores de las zonas de influencia de la misma”.

Si bien en esta primera instancia se busca que la Universidad participe en la carrera municipal del 9 de Julio, el proyecto contempla asimismo “la realización de encuentros periódicos de formación y entrenamiento, en los cuales estudiantes universitarios asuman roles de acompañamiento y guía de personas con discapacidad, movilidad reducida, interesadas en participar en carreras tipo running”.

También contempla la posibilidad de articulaciones con estudiantes de otras carreras de la UNLu, como Licenciatura en Enfermería (para el control de salud de futuros participantes) o de Ingeniería Industrial, para el desarrollo de los dispositivos de acompañamiento, como carros o estructuras adaptadas.

“Se espera que esta propuesta impulse a que diferentes carreras de la UNLu se animen a aportar sus conocimientos y saberes teóricos-prácticos” en esta temática.

Para esta participación de niñxs con discapacidades en vehículos adaptados para la carrera del Día de la Independencia, la UNLu ya se encuentra llevando adelante prácticas en el predio del Parque Los Robles, de la localidad de Moreno, con estudiantes del Profesorado y la Licenciatura en Educación Física, carreras que se cursan en la Delegación San Fernando, y con la participación del Centro de Producción Audiovisual, que registrará el evento para un futuro trabajo documental.

UNLu