Capacitación en RCP para fortalecer la respuesta ante emergencias

En el Honorable Concejo Deliberante se llevó a cabo una jornada de capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), destinada al equipo de la Secretaría de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos.

La actividad se desarrolló en el marco del espacio Concejo en Comunidad y junto al programa Reanima General Rodríguez, con el objetivo de brindar herramientas prácticas para actuar de manera rápida y eficaz frente a situaciones de emergencia.

La jornada contó con la participación de la presidenta del bloque Fuerza Patria, Patricia Peña Hernández, y de la secretaria de Géneros, Políticas Sociales y Derechos Humanos, Mariana Galván, quienes acompañaron esta iniciativa orientada a fortalecer la capacitación y el compromiso con el cuidado de la comunidad.

A través de este tipo de propuestas se busca promover la formación en primeros auxilios y ampliar los conocimientos que permiten brindar una respuesta inmediata ante situaciones que pueden poner en riesgo la vida.

Municipalidad de General Rodríguez