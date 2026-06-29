Interceptaron a conductor profesional hablando por celular y sin licencia ni VTV

Fiscalizadoras del Ministerio de Transporte, comandado por Martín Marinucci, intervinieron de forma inmediata ante la imprudencia de un automovilista que suponía un peligro para quienes circulaban por la autovía de la costa.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, liderado por Martín Marinucci, interceptó a un automovilista a bordo de un Chevrolet Corsa Gris que iba hablando por teléfono celular mientras manejaba en el carril rápido de la Ruta 11, a la altura del KM 328. Tras ser detenido, se descubrió que tenía vencida la verificación técnica vehicular (VTV) de su rodado, como así también, la licencia de conducir de Categoría 4 D.Vale destacar que el infractor, residente de Mar del Tuyú, en el Partido de La Costa, tenía una licencia profesional ya que quienes detentan la Categoría D 4 están habilitados a manejar vehículos para servicios de urgencia, emergencia y similares. Por lo tanto, conocía los riesgos que conlleva conducir con una sola mano en el volante y con la atención puesta en la conversación que mantenía en el teléfono.

El procedimiento estuvo a cargo de agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial que, mientras realizaban una recorrida dinámica de control, percibieron la transgresión al volante y el peligro que representaba para el resto de las personas que circulaban por la traza costera.

El hecho fue registrado por las cámaras 4K Full HD internas y externas de los vehículos oficiales y las body cams que usan los agentes provinciales con transmisión en vivo al Centro de Monitoreo Vial (MOVI) del Ministerio de Transporte.

De esta forma, se garantiza la transparencia en el accionar, mejorando la calidad de los procedimientos y aportando evidencia ante eventuales ilícitos.Con estas acciones, la cartera que lidera el Ministro Marinucci afianza una política pública que tiene como objetivo preservar la vida en las rutas y autopistas del territorio bonaerense, reforzando la tolerancia cero frente a conductas que ponen en riesgo a terceros.

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