Barrio Altos de La Reja: lincharon a un sujeto al que acusaron de robar una bicicleta

El suceso se produjo el pasado sábado 27 de junio alrededor de las 16:30 en la esquina de las calles Monsegur y Ushuaia del barrio Altos de La Reja. Según refirieron testigos, un sujeto le robó una bicicleta a una nena en la cancha de la zona. El padre de la criatura junto otros vecinos, lo corrieron y lo capturaron. Lo sometieron a una importante paliza. Minutos después llegó un patrullero. Los policías lo llevaron a la comisaría 7ª, previo paso por el hospital.

N. de E: como ya se ha explicado varias veces, las imágenes pixeladas responden a cuestiones procesales, principalmente si el acusado debe ser sometido a rueda de reconocimiento. En este caso, además, se protege la identidad de los vecinos.