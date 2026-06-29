Un exembajador en Estados Unidos debatió sobre la situación de América Latina en el orden mundial

Jorge Argüello, exembajador de la Argentina en Estados Unidos, la ONU y Portugal durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, brindó una charla en la Universidad Nacional de Moreno al que se denominó como “Repensar América Latina ante el quiebre del orden mundial”. Además presentó su libro “Efecto mariposa ¿Hay un orden detrás del caos?”. Estuvo acompañado por el rector Alejandro Robba y por el profesor Juan Cruz Campagna (coordinador del Programa de Estudios de Economía Política del CEEPyD)