Continúa el Operativo Frío en Moreno

Ante las bajas temperaturas, el Municipio de Moreno continúa fortaleciendo las redes de acompañamiento destinadas a personas en situación de calle, a través de acciones que priorizan el cuidado, la solidaridad y la presencia del Estado en el territorio.

Durante cada jornada se realiza la entrega de viandas, atención sanitaria y asesoramiento a través de distintas áreas municipales, brindando contención y acompañamiento integral a quienes más lo necesitan.

Además, más de 400 personas voluntarias ya se sumaron a esta iniciativa, aportando su tiempo, compromiso y empatía para acompañar a vecinos y vecinas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Plaza San Martín de Lunes, martes y viernes de 18 a 20 horas

Secretaría de Desarrollo Comunitario de Moreno