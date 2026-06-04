Entrega de certificados en el Instituto Tecnológico de la UNM

La Universidad Nacional de Moreno, a través de su Instituto Tecnológico, realizó una nueva entrega de certificados a estudiantes que completaron distintas propuestas de Formación Profesional Continua.

En esta oportunidad, 33 estudiantes finalizaron los cursos de Programación de Arduino, Realización Audiovisual, Modelado Poligonal 3D y Operación de Impresora 3D, incorporando herramientas y conocimientos vinculados a las nuevas tecnologías y al mundo del trabajo.

Estas capacitaciones forman parte de las iniciativas impulsadas por el ITUNM para promover oportunidades de formación de calidad, favoreciendo la inclusión y el desarrollo de adolescentes, jóvenes y personas adultas de Moreno.

Participaron de la entrega el Director Académico del ITUNM, Julio Álvarez, y la Vicerrectora de la Universidad Nacional de Moreno, Patricia Rosemberg.

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