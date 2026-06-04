Moreno celebró el 2° aniversario de la reapertura del Museo Molina Campos

_Con la inauguración de una nueva muestra que propone un recorrido íntimo por la obra del reconocido artista_

La intendenta, Mariel Fernández, encabezó el acto por el segundo aniversario de la reapertura del Museo Molina Campos, un espacio cultural recuperado por iniciativa del Municipio junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que resguarda y difunde parte fundamental del patrimonio artístico e histórico local.

En el marco de la jornada se inauguró la tercera muestra del museo, que invita a descubrir la obra de Florencio Molina Campos desde una mirada más cercana. La exposición reúne escenas de interiores de viviendas rurales, encuentros entre peones, caballos, paisajes de campo y momentos cotidianos que reflejan aspectos centrales de la cultura popular argentina.

Durante el evento, la jefa comunal, remarcó: «Se trabajó mucho para recuperar este museo.

Hubo compromiso de la comunidad, de la familia de Molina Campos, de instituciones culturales y de muchas personas que se sumaron a este gran objetivo de recuperar un patrimonio cultural tan importante para Moreno», y agregó: «Cada vez que una vecina o un vecino visita el museo, participa de una actividad cultural o lo recomienda, contribuye a defender este patrimonio que pertenece a toda la comunidad».

Asimismo, Fernández también destacó el trabajo realizado para recuperar las obras que integran el acervo de la Fundación Molina Campos y valoró el esfuerzo sostenido que permitió reabrir este espacio cultural junto al histórico Rancho Los Estribos, lugar donde el artista vivió y desarrolló parte de su producción vinculada a Moreno.

A dos años de su reapertura, el museo se consolidó como un espacio de encuentro con la historia, el arte y la identidad morenense con más de 10 mil visitantes que ya recorrieron sus salas y participaron de las distintas propuestas culturales desarrolladas en el lugar.

Las obras que se exhiben forman parte de Fundación Molina Campos. Quienes visiten el museo podrán encontrar pinturas, fotografías, documentos y objetos personales del artista que retrató la vida de los paisanos y de sectores populares que ponen en valor tanto las costumbres como las tradiciones profundamente arraigadas en la historia del pueblo argentino.

Estuvieron también presentes: Emmanuel Fernández, presidente del Honorable Concejo Deliberante; Cynthia Muñoz, secretaria de Cultura, Educación y Deportes; Eliana Fernández, directora del Museo Molina Campos; Paloma Sánchez, directora provincial de Promoción y Producción Cultural en Territorios del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires; Federico Rovituso, director del Museo Provincial de Bellas Artes Emilio Pettoruti; Gonzalo Giménez Molina, nieto de Molina Campos; Fernanda Brigues, esposa de Gonzalo Giménez Molina; integrantes de la familia Giménez Molina; Hernán Tulissi, director general de Museos y Patrimonio Histórico; Noelia Saavedra, diputada provincial y otras autoridades.

El Museo Molina Campos, se encuentra ubicado en Molina Campos 364, de Moreno centro y puede visitarse de martes a viernes de 9 a 15 horas y los sábados, domingos y feriados de 13 a 18 horas. Además, ofrece visitas guiadas los fines de semana y feriados a las 15 horas.

Más información en @museomolinacampos La preservación y promoción del patrimonio cultural constituyen una política pública del Gobierno local con el objetivo de fortalecer la identidad colectiva, transmitir la memoria histórica y garantizar el acceso a los bienes culturales.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno