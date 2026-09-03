Continúa la renovación de plazas públicas

_Con trabajos de acondicionamiento, pintura, reparación de juegos y mobiliario en distintos barrios_

El Municipio de Moreno continuó durante agosto con el Plan de Puesta en Valor y Embellecimiento de los Espacios Públicos, que desarrolla la gestión de Mariel Fernández con el objetivo de recuperar, mejorar y mantener la infraestructura de plazas y espacios públicos de las distintas localidades.

En Moreno Centro, se renovó la plaza Los Patos, en Salvador Piovano y Crisólogo Larralde, con trabajos de pintura y reparación de juegos.

También se realizaron tareas de mantenimiento en la plaza del Barrio 2000, donde además se retiraron estructuras deterioradas. En De Las Carretas, sobre Uruguay y Belgrano, se reparó una hamaca y se avanzó con tareas de pintura.

En la plaza Villa Anita se reparó un ejercitador, mientras que en la plaza seca sobre Piovano se realizaron trabajos de pintura.

En Moreno Sur, las intervenciones alcanzaron las plazas San Jorge, Las Piñas y Lomas de Casasco, con tareas de pintura y reparación de juegos.

Los mismos trabajos se realizaron en la plaza Casasco Federal. En Moreno Norte, se efectuaron tareas de mantenimiento en la plaza Lomas de Moreno. En Paso del Rey, se restauraron los juegos de la Plaza Dr. Buján y se realizaron trabajos de pintura, reparación de juegos y chipeado en la plaza Bongiovanni.

En Cuartel V, se acondicionaron las plazas Alem, El Milenio e Irigoyen con trabajos de pintura y refacción de juegos.

En Trujui, las mejoras se concentraron en la plaza Las Catonas, donde se realizó pintura general, reparación de juegos y chipeado. En La Reja, se intervino la plaza Sófocles y la plaza Tati con tareas de pintura y acondicionamiento.

En Francisco Álvarez, los trabajos se realizaron en las plazas de la Libertad y Güemes, con tareas de pintura y reparación de juegos.

Las mejoras forman parte de una política sostenida para preservar y recuperar los espacios públicos como ámbitos de integración, recreación y encuentro para que las familias cuenten con lugares adecuados de esparcimiento.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno