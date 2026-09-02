El HCD de General Rodríguez realizó un encuentro sobre el uso seguro de las redes sociales

La actividad abordó temas vinculados con la huella digital, la privacidad y la prevención de riesgos en redes sociales, con la participación de capacitadores que compartieron experiencias y buenas prácticas para un uso consciente de la tecnología.

Se realizó un nuevo encuentro participativo en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) destinado a reflexionar sobre el vínculo de chicos y chicas con el mundo virtual y los desafíos que plantea el uso cotidiano de las redes sociales.

Durante la jornada se pusieron en debate distintas cuestiones relacionadas con la convivencia digital, entre ellas la importancia de conocer y cuidar la huella que se deja en internet, proteger la privacidad y reconocer posibles situaciones de riesgo en los espacios virtuales.

La propuesta contó con la presencia de capacitadores, quienes compartieron experiencias vinculadas con situaciones que se presentan cotidianamente en el entorno digital.

También abordaron algunos de los mitos que circulan en torno al uso de las redes y acercaron buenas prácticas para promover una navegación más consciente y responsable.

El encuentro planteó la necesidad de acompañar a chicos y chicas en su relación con la tecnología, generando espacios de diálogo que permitan incorporar herramientas para desenvolverse de manera segura en el mundo virtual.

En este sentido, la actividad buscó poner en valor el acompañamiento y el cuidado como elementos fundamentales para construir una convivencia digital responsable, entendiendo que la tecnología puede ser una herramienta de oportunidad cuando se cuenta con información y recursos para utilizarla de manera adecuada.

La iniciativa también permitió abrir un espacio participativo para compartir experiencias, despejar dudas y reflexionar sobre las prácticas que se desarrollan en las redes sociales.

El cuidado en los entornos digitales requiere del compromiso y la participación de todos los actores que forman parte de la vida cotidiana de chicos y chicas, para favorecer un uso responsable de la tecnología y contribuir a prevenir posibles riesgos.

HCD General Rodríguez