Cartelera de septiembre en el Teatro Marechal

Las entradas son gratuitas y se retiran una hora antes de cada función

El Municipio presenta la programación de septiembre del Teatro Municipal «Leopoldo Marechal», con propuestas culturales para toda la comunidad que incluyen teatro, música, danza, festivales, cine, encuentros participativos y espacios de formación.

Las actividades son de entrada libre y gratuita, y las localidades se retiran una hora antes de cada función en Asconapé 85, Moreno Centro.

La agenda comenzará el jueves 3 con FESTIM 2026. El Festival de Teatro Independiente es un encuentro destinado a impulsar, fortalecer y visibilizar la red de espacios culturales independientes de Moreno.

Las salas El Hormiguero, Casa Teatro y Terrafirme serán sede de distintas funciones. El cierre de este evento se realizará el domingo 6, desde las 18 horas.

El viernes 4, a las 21 horas, se presentará «La vida es un loop», obra teatral de Darío Scarnatto que narra el encuentro de un grupo de docentes con padres que irrumpen en la escuela para solicitar una reunión. Una situación cotidiana que se transforma en un simulacro desopilante y repetitivo.

El sábado 5, a las 20:30 horas, llegará «WANG + Terminator 2», una propuesta en la que el dúo de rock progresivo WANG musicalizará en vivo el clásico cinematográfico «Terminator 2: el juicio final».

La experiencia combinará la proyección en pantalla grande con la potencia de los instrumentos en directo.

El viernes 11, a las 21 horas, será el turno de «Total Anormalidad», de Adrián Stoppelman, un monólogo de humor que analiza con ingenio las complejidades de la realidad actual y las nuevas formas de vivir en una anormalidad permanente.

El sábado 12, a las 21 horas, se presentará «Las Damas del Tango. El regreso. Homenaje a las grandes cancionistas del tango (1930/1950)», un recorrido musical que rendirá homenaje a las emblemáticas cancionistas que dejaron una huella en la historia de la música popular argentina.

El viernes 18, a las 20 horas, llegará «Herida, lo que la raíz no dice, pero lo baila», una propuesta de danza y malambo que entrelaza poesías y relatos para reconstruir la historia de las mujeres de una misma familia a través de la corporalidad y el zapateo.

El sábado 19, con funciones a las 20:30 y 22 horas, se presentará «Otra de Tiros», Episodio 6, «¿Quién mató al cantinero?», una nueva entrega de la saga de teatro clown western, que presenta un misterio diferente en cada episodio.

El domingo 20, de 10 a 16 horas, se realizará la Jornada CPTI, con actividades, intercambios y espacios de formación impulsados por el Consejo Provincial de Teatro Independiente, destinados a artistas, gestores teatrales y referentes de la comunidad escénica local.

El viernes 25, desde las 18:30 horas, llegará el Festival Guitarras del Mundo, la prestigiosa muestra internacional ideada por Juan Falú, con una noche dedicada a la guitarra en sus distintas expresiones. Participarán la Orquesta El Guitarrazo, el Conjunto Quinto Espacio y el dúo instrumental Snajer – Delamella.

Finalmente, el domingo 27, a las 21 horas, se realizará el «Pre- Encuentro de las Provincias», un certamen destinado a revalorizar las raíces folklóricas y el talento nacional en música y danza.

La convocatoria está dirigida a mayores de 16 años residentes en Argentina y la inscripción es gratuita. Las propuestas seleccionadas podrán formar parte de la Fiesta Provincial «Encuentro de las Provincias y sus Culturas».

La inscripción permanecerá abierta hasta el 20 de septiembre.

Para más información sobre la programación y futuras actividades, se puede consultar las redes sociales oficiales del teatro @teatromarechalmoreno

De esta manera, el Gobierno local promueve el acceso a propuestas culturales gratuitas y de calidad, con una programación que fortalece la participación de la comunidad y acompaña el desarrollo de la producción artística local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno