El costo del servicio público de transporte, los subsidios al gasoil y la “estafa calificada”

La licitación por el servicio público de transporte de pasajeros transita un sinuoso camino. La apertura de los sobres con las ofertas sufrió modificaciones: planificada para este martes 1º a las 9 de la mañana, se corrió para el jueves 3 a las 13, para finalmente agendarse el viernes a las 10. Estos cambios vinieron de la mano de retoques en el pliego. Las cuestiones principales tienen que ver con los análisis técnicos, operativos, económicos y financieros que implican la división de Moreno en tres sectores con empresa única y no repetida. El nuevo sistema comenzaría el 1º de enero próximo.

Con referencia a los costos, los subsidios y el valor que consideran real las empresas de transporte, dialogamos con Jorge Stegich, presidente de “La Cabaña” de La Matanza e integrante de la Cámara de Transporte de la provincia de Buenos Aires. En un párrafo, Stegich consideró que se trataba de una “estafa calificada” la decisión de aumentar la cantidad de colectivos (de 243 que tiene habilitados la provincia con el subsidio al gasoil desde el 2012 a 267 según el pliego actual, sin autorización del gobierno de Kicillof) sin especificar el origen de los fondos y no respetando a las firmas consolidadas y con raigambre en el distrito. Sigue la polémica.