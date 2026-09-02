El ataque de la “Rata Chamuyera”: aprovechando su contextura física intimidatoria, robó dos garrafas

El suceso se produjo a las 17:20 de este martes 1º de septiembre en un comercio ubicado en el cruce de la Ruta 24 y Puerto Deseado de la localidad morenense de Cuartel V. Un sujeto robusto bajó de una camioneta Ford Eco Sports negra y esperó que la empleada de “Panadería Lo De Lili” terminara de atender a un cliente. Cuando este hombre se retiró, procedió a comprar (y pagar) una cajita de maní con chocolate. Acto seguido preguntó cuánto salía una garrafa. “26.000 pesos”, respondió la chica. El individuo le dijo que se llevaba una. Cuando la trabajadora preguntó por el envase, le respondió que después se la pagaba. Inmediatamente la amenazó: “quédate quieta y no digas nada. No hagás ningún movimiento raro”, fueron sus palabras. Tomó dos garrafas, se subió al vehículo y se dio a la fuga. Una verdadera rata.