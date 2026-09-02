General Rodríguez: dos detenidos tras intentar asaltar a un joven en un kiosco

Dos delincuentes de 32 y 34 años fueron aprehendidos por la policía de nuestra ciudad luego de frustrar un intento de robo a un vecino bajo severas amenazas de muerte.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de un comercio nocturno, y la cercanía de un patrullero que se encontraba en las adyacencias del lugar fue clave para la intercepción y captura de los sospechosos a los pocos metros.

El violento episodio tuvo lugar en la calle Güemes, entre Caporales y Patricio Ham, donde funciona un conocido kiosco «24 horas».

Según informaron fuentes policiales, la víctima, de 26 años, fue interceptada por los dos malvivientes, quienes le exigieron de forma agresiva que entregara su teléfono celular y el dinero que llevaba consigo.

Ante la negativa del joven y la simultánea aparición de un móvil del Comando de Patrullas de General Rodríguez (CPGR) que realizaba tareas de prevención, los asaltantes desistieron del robo a último momento. Al notar la presencia de los uniformados, los sujetos aceleraron el paso para intentar camuflarse y darse a la fuga.

Sin embargo, la maniobra evasiva fue detectada de inmediato. La propia víctima salió al encuentro del patrullero para alertar a los efectivos sobre el intento de asalto que acababa de sufrir.

Los agentes actuaron con rapidez, iniciaron una breve persecución y lograron reducir y aprehender a los sospechosos a tan solo 40 metros del lugar del hecho.

Los detenidos fueron identificados por las autoridades, un hombre de 32 años con domicilio en el barrio Puerta de Hierro de la localidad de Moreno, y otro de 34, residente de General Rodríguez.

Ambos fueron trasladados a la Comisaría 2da, donde se labraron las actas de rigor bajo la carátula de Tentativa de Robo.

Los investigadores policiales señalaron que, de acuerdo con las primeras averiguaciones, los dos aprehendidos serían los autores de varios robos recientes en la zona cometidos bajo la misma modalidad.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez