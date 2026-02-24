Continúan las mejoras en las escuelas del distrito

_Las obras se realizan con el Fondo de Financiamiento Educativo y recursos municipales, con el objetivo de ampliar espacios y mejorar las condiciones edilicias para la comunidad educativa_

El Municipio de Moreno avanza con nuevas obras de ampliación, refacción y puesta en valor en establecimientos educativos de distintos barrios del distrito, en el marco de una política sostenida de fortalecimiento de la infraestructura escolar.

En Moreno Norte, la Escuela Secundaria N°77 incorpora dos nuevas aulas y una biblioteca, ampliación que permitirá mejorar la capacidad edilicia y generar nuevos espacios pedagógicos para estudiantes y docentes.

En la misma localidad, la Escuela Secundaria N°7 es intervenida con la finalización y puesta en valor de la planta baja, que comprende siete aulas, una sala de máquinas y la ampliación del sector de cocina, trabajos financiados con el Fondo de Financiamiento Educativo.

También en la Escuela Secundaria N°70 se avanza con la construcción de nuevas aulas, sanitarios y un corredor semicubierto, una obra que busca optimizar la circulación interna y acompañar el crecimiento de la matrícula.

Por su parte, en la Escuela Secundaria N°29 se realizó el recambio completo de la cubierta de chapa, colocación de nueva cenefa, instalación de cielorrasos en aulas que se encontraban clausuradas, pintura de muros internos en los espacios ampliados y trabajos de ajuste y reparación de la instalación eléctrica.

En tanto, la Escuela Secundaria N°62 se encuentra en ejecución obras de mejora en el patio central.

En Catonas, la Escuela Secundaria N°28 incorpora tres nuevas aulas, un núcleo sanitario y un playón deportivo lo que permitirá fortalecer tanto las actividades pedagógicas como las prácticas recreativas y deportivas.

Finalmente, en la Escuela Primaria N°70 se ejecutaron tareas de reparación de revoques y carpetas, destinadas a mejorar las condiciones edilicias generales.

De este modo, el Gobierno municipal continúa destinando recursos a la mejora y ampliación de los edificios escolares, con el propósito de garantizar espacios seguros, funcionales y adecuados para el desarrollo de las trayectorias educativas en todo Moreno.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno