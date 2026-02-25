Boleto Especial Educativo: requisitos y pasos para acceder al beneficio en la Provincia de Buenos Aires

El Boleto Especial Educativo (BEE) está destinado a estudiantes de los niveles Inicial, Primario y Secundario —incluida la modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores—, así como también a estudiantes Terciarios y Universitarios que cursen en instituciones públicas o privadas con aporte del Estado en la Provincia de Buenos Aires.

El beneficio alcanza además a estudiantes regulares e ingresantes de universidades públicas que ya se hayan incorporado al sistema.

Quienes ya se encuentren registrados en los niveles Inicial, Primario o Secundario podrán renovar el beneficio apoyando su tarjeta SUBE en una Terminal Automática de SUBE (TAS).

En el caso de estudiantes Terciarios y Universitarios, las precargas mensuales deberán acreditarse en una TAS, en colectivos con sistema de Carga a Bordo o mediante un celular con tecnología NFC a través de la App SUBE.

Nivel Inicial, Primario y SecundarioRequisitos

Ser alumno/a regular.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a más de 600 metros del establecimiento educativo en los niveles Inicial y Primario, y a más de 800 metros en el Nivel Secundario.

Asistir a una institución pública o privada con aporte del Estado con sede en la Provincia de Buenos Aires.

No ser beneficiario/a de otro subsidio otorgado por el Estado con idéntico fin. En caso de contar con otro beneficio similar, deberá optarse por uno, de lo contrario la solicitud será denegada.

Inscripción

Quienes no hayan tramitado anteriormente el BEE o tengan el beneficio desactivado deberán:

Verificar que la institución educativa tenga los datos actualizados en “Mis Estudiantes”.

En el caso del Programa FinEs, comprobar que el/la estudiante esté declarado/a en la plataforma correspondiente.

Contar con una tarjeta SUBE registrada a nombre del/la estudiante, gestionando el registro a través de argentina.gob.ar/sube.Ingresar a gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil y completar el formulario de inscripción.

La modalidad de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores deberá inscribirse mediante el botón correspondiente al Nivel Inicial, Primario o Secundario.

Los estudiantes del Programa FinEs deberán hacerlo a través del botón específico destinado a ese programa.

En el caso de menores de 18 años, será necesario contar con el DNI del/la estudiante y el de su representante legal.

Activar el beneficio apoyando la tarjeta SUBE en una Terminal Automática de SUBE hasta que el sistema indique que la actualización fue realizada.

Imprimir la credencial desde boleto.gba.gob.ar y presentarla junto con la tarjeta SUBE al momento de viajar, informando al chofer el nivel educativo correspondiente.

Nivel Terciario

Requisitos

Ser alumno/a regular.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a más de 2.000 metros del establecimiento educativo.

Asistir a una institución de Nivel Terciario pública o privada con aporte del Estado con sede en la Provincia de Buenos Aires. En el interior de la Provincia, el beneficio aplica únicamente en localidades que cuenten con SUBE.

No poseer título terciario ni universitario.Tener aprobadas todas las materias del año académico anterior.

En el caso de estudiantes de primer año, acreditar la finalización del nivel medio sin adeudar materias y presentar copia del título secundario junto con constancia de inscripción.

No ser beneficiario/a de otro subsidio con idéntico fin.InscripciónVerificar que la institución tenga actualizados los datos en “Mis Estudiantes”.

Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/sube o mediante la App SUBE. El beneficio se encuentra disponible únicamente para tarjetas SUBE físicas.Completar el formulario de inscripción en gba.gob.ar/transporte/boleto_estudiantil.

La Dirección General de Cultura y Educación recibirá mensualmente una notificación cuando la precarga esté disponible para su activación.

Acreditar la precarga mediante:Una Terminal Automática de SUBE (TAS).

La App SUBE en celulares con tecnología NFC.

La validadora de un colectivo con sistema de Carga a Bordo.

Nivel Universitario

Requisitos

Ser alumno/a regular en alguna de las universidades alcanzadas por el beneficio.

Residir en la Provincia de Buenos Aires a más de 2.000 metros del establecimiento educativo.

Tener aprobadas al menos tres materias durante el año anterior y una materia en el semestre inmediatamente anterior o actividad académica similar.

En el caso de ingresantes, acreditar la finalización del nivel medio sin adeudar materias.No poseer título terciario ni universitario.

No ser beneficiario/a de otro subsidio con idéntico fin.

Inscripción

Registrar la tarjeta SUBE en argentina.gob.ar/sube o mediante la App SUBE. El beneficio se encuentra disponible únicamente para tarjetas SUBE físicas.Ingresar al portal web de la Facultad con usuario y clave.Completar el formulario web de inscripción del Ministerio de Transporte.

La Universidad recibirá mensualmente una notificación cuando la precarga esté disponible.Acreditar la precarga mediante una Terminal Automática de SUBE, la App SUBE con tecnología NFC o en colectivos con sistema de Carga a Bordo.