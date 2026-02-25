Sociedad

Aumentan los peajes en los corredores viales nacionales desde el 26 de febrero

Vialidad Nacional aprobó los nuevos cuadros tarifarios para las estaciones de peaje correspondientes a los tramos I al X operados por la empresa concesionaria Corredores Viales S.A..

La medida entrará en vigencia a partir del jueves 26 de febrero a las 00:00 horas.

El nuevo esquema alcanza a las estaciones ubicadas en los distintos corredores nacionales bajo la órbita de la concesionaria, entre ellos la autopista Autopista Riccheri, Autopista Ezeiza-Cañuelas, Autopista Buenos Aires–Rosario y Autopista Rosario–Córdoba, además de distintos tramos de las rutas nacionales 3, 205, 5, 7, 8, 9 y 12, entre otras.

Los nuevos valores fueron establecidos mediante la Resolución 248/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El incremento se dispuso luego de cumplirse las instancias de participación ciudadana aprobadas por la Resolución RESOL-2026-42-APN-DNV#MEC, publicada el 14 de enero de 2026.

El período de consulta y participación en modalidad online se extendió hasta el 5 de febrero inclusive, lapso durante el cual los interesados pudieron acceder a la información del proyecto, conocer el cuadro tarifario propuesto y realizar presentaciones formales.

Por último, desde Vialidad Nacional se recordó la disponibilidad del sistema TelePASE, que permite agilizar el pago en las estaciones de peaje y reducir los tiempos de espera en cabinas.