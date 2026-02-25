Sociedad

Segundo encuentro de la Mesa Intersectorial del Programa Entramados en General Rodríguez

Posted on by rodrigos
25
Feb

Se realizó el segundo encuentro de la Mesa Intersectorial Local del Programa Entramados, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires destinada a la prevención del delito y la reincidencia en jóvenes en situación de vulnerabilidad socio penal.

Durante la jornada se presentó el diagnóstico local y se avanzó en la planificación de las acciones previstas para el presente año. Del encuentro participaron la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Silvia Figueiras; autoridades provinciales; y funcionarios del Departamento Ejecutivo.

El espacio forma parte del trabajo articulado entre el Municipio y la Provincia con el objetivo de fortalecer políticas públicas orientadas al acompañamiento y la generación de mayores oportunidades para las y los jóvenes.

Municipalidad de General Rodríguez