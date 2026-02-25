Alerta rastrero en Barrio Moreno 2000 lado norte: Robó herramientas de un vecino

El suceso se produjo el jueves 12 de febrero a las 5:23 en una vivienda ubicada en la esquina de Beruti y Paraguay, del barrio Moreno 2000 lado norte, a una cuadra de la colectora de la Autopista del Oeste. En las cámaras de seguridad del domicilio se observa que comienza a acechar hasta que decide saltar el portón y meterse en la propiedad. En tres minutos se llevó una amoladora Black and Decker y una caja de herramientas grande. Se dio a la fuga. El damnificado hizo la denuncia en la APP Mi Seguridad pero le exigen ratificarla en la fiscalía Nº 7 para darle curso. Trámites burocráticos que dejan gusto a impotencia.