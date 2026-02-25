A los piedrazos: Vecinos de Paso del Rey denuncian ataques desde las vías del tren hacia las casas

Lo sufrieron dos sábados consecutivos. El primer ataque el 14 de febrero a las 23:30. El segundo el pasado 21 de febrero a las 6:40. Se comunicó la vecina Valentina Hermida, quien nos envió imágenes de la rotura de un vidrio de su vivienda ubicada sobre la calle Alcorta Sur entre Ramos Mejía y Concejal Rocca del barrio Arca Oeste de Paso del Rey. Desde las vías, un grupo de jóvenes arrojan piedras, las que obtienen de ese mismo lugar. Se llaman balasto y se utilizan para el correcto funcionamiento del servicio ferroviario, ya que cumplen la función de distribuir el peso de las formaciones y evitar hundimientos. Llamaron al 911, pero cuando llegó la policía, los vándalos ya se habían retirado. Los vecinos están hartos.