Policiales

A los piedrazos: Vecinos de Paso del Rey denuncian ataques desde las vías del tren hacia las casas

Posted on by rodrigos
25
Feb

Lo sufrieron dos sábados consecutivos. El primer ataque el 14 de febrero a las 23:30. El segundo el pasado 21 de febrero a las 6:40. Se comunicó la vecina Valentina Hermida, quien nos envió imágenes de la rotura de un vidrio de su vivienda ubicada sobre la calle Alcorta Sur entre Ramos Mejía y Concejal Rocca del barrio Arca Oeste de Paso del Rey. Desde las vías, un grupo de jóvenes arrojan piedras, las que obtienen de ese mismo lugar. Se llaman balasto y se utilizan para el correcto funcionamiento del servicio ferroviario, ya que cumplen la función de distribuir el peso de las formaciones y evitar hundimientos. Llamaron al 911, pero cuando llegó la policía, los vándalos ya se habían retirado. Los vecinos están hartos.