Ni a ir al médico tranquilo: Un sujeto armado intentó asaltar a chica en barrio Parque Paso del Rey

El suceso se registró a las 6:25 de este miércoles 25 de febrero sobre la calle Almirante Brown a metros del cruce con Belgrano del barrio Parque Paso del Rey. Una joven se dirigía a la parada del colectivo ya que tenía turno médico, cuando fue abordada por un sujeto que manejaba un Renault Sandero azul oscuro. Este individuo (al que la víctima describió como morocho, obeso, de poco más de 40 años y gorra) le apuntó con una pistola y exigió que “entregara todo”. La joven escapó a la carrera, mientras que el delincuente huyó en dirección a la calle Belgrano. La denuncia fue radicada en la comisaría 8º de Moreno (Catonas) por otra chica que vio toda la secuencia y quien esperaba el transporte público de pasajeros para trasladarse al trabajo. Buscan más cámaras para identificar la patente del vehículo.