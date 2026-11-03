Continúan las obras de asfalto en distintas localidades del distrito

Con recursos municipales y provinciales, durante octubre se avanzó en Cuartel V, La Reja, Trujui y Moreno Norte

El Municipio de Moreno continuó durante octubre con el plan de urbanización y mejoramiento vial en distintas localidades del distrito, a través de trabajos de asfalto, repavimentación y estabilizado de calles que permiten mejorar la circulación y la conexión entre los barrios con recursos propios, a través de las Plantas Asfálticas Municipales.

En Cuartel V, las obras de asfaltado se realizaron en dos sectores.

El primero corresponde a la dársena de giro del Parque Industrial Municipal PIM II y el segundo a la dársena ubicada en la intersección de la Ruta Provincial N.º 24 y Portugal.

En tanto, en La Reja, los trabajos comprendieron la calle Piovano, entre Padre Fahy y Sancti Spiritu, y la calle Santa Teresa de Jesús.

Asimismo, se realizaron tareas de perfilado y estabilizado sobre Quesada, en el barrio Altos de La Reja, para mejorar las condiciones de circulación y facilitar el tránsito en la zona.

Por otra parte, en Trujui, comenzó la repavimentación con hormigón de la calle 2 de Abril, desde el puente hasta la Ruta Provincial N.º 23.

La obra se lleva adelante junto con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y permitirá mejorar el acceso a los barrios 3 de Diciembre y Pfizer.Por último, en Moreno Norte, se realizaron trabajos de perfilado y estabilizado sobre la calle Gutiérrez.

El Gobierno local, que encabeza la intendenta Mariel Fernanez, continúa con las políticas públicas destinadas al desarrollo urbano, con prioridad en la accesibilidad, la seguridad vial y la integración de los barrios.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno