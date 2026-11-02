Iniciaron las clases en la nueva escuela secundaria Nº 19 del barrio Los Aromos de General Rodríguez

El Intendente Dr. Mauro García encabezó el acto de inicio de clases de la Escuela Secundaria Nº 19 de barrio Los Aromos en el nuevo edificio de la institución, ubicado en calle San Martín, entre Ecuador y Libertad.

Se trata de una obra muy esperada por la comunidad educativa, conformada por una matrícula de 380 alumnos y alumnas, que hasta hoy compartía las instalaciones de la escuela Primaria Nº 16: “Me pone muy contento ver que estudiantes tengan la comodidad que necesitan”, sintetizó García.

En la actividad estuvieron presentes la presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Lic. Silvia Figueiras; la secretaria de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes, Lic. Claudia Guerra; la Inspectora jefa Distrital, Prof. Graciela Monsalvo; la directora de Educación, Prof. Violeta Sueiro; la inspectora de la modalidad de Jóvenes y Adultos, Edith Caffaratti; el director de la ES Nº 19, Jorge Roldán; restantes integrantes del Estado Municipal y miembros de la comunidad educativa del barrio.

La obra se llevó a cabo en el marco del programa “Escuelas a la Obra”, junto con la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, y cuenta con un total de 150 metros cuadrados de superficie cubierta, contemplando allí una estructura de dos plantas con seis aulas, biblioteca, comedor, cocina, sector administrativo, sanitarios, sala maternal, gabinete psicopedagógico, laboratorio de arte, patio y SUM.

“Hacía mucho tiempo que veníamos esperando este momento. Se trata de una dependencia que nunca tuvimos y que no conocimos, esto es un paso enorme para nuestra institución”, agradeció Roldán.

En tanto, el jefe comunal destacó el trabajo del municipio para poder abordar la necesidad de seguir dando respuesta a la creciente demanda de matrícula, promovido por el importante aumento poblacional experimentado por nuestra ciudad según el último censo nacional.

Por su parte, la Inspectora Distrital destacó que “este es un día de felicidad plena. Hoy estamos celebrando que hay un Estado presente que planificó, que trabajó en la necesidad y se comprometió con esta comunidad”.

A su vez, Monsalvo resaltó que la nueva escuela se emplazó sobre un terreno baldío que fue recuperado y puesto en valor para que a partir de hoy pueda ser aprovechado para los chicos y chicas de la Secundaria Nº 19.