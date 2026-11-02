Aprehendieron en Trujui a un hombre que cumplía prisión domiciliaria

Mediante un trabajo conjunto de agentes del Grupo Táctico Operativo de la Policía provincial y el Comando de Patrullas de Moreno, se logró aprehender, cuando intentaba retirarse de su domicilio a bordo de un Fiat 1, a Tomás Alejandro Acosta, en Einstein y Ricardo Rojas de Trujui, con tobillera electrónica colocada por estar cumpliendo prisión domiciliaria.
Aprehensión que intentaron evitar Kevin Elian Luna y Enzo Ignacio Romero, a quienes se les inició una causa por resistencia a la autoridad.
Finalmente Acosta fue aprehendido y secuestrado el automóvil Fiat 1 (WEY-843).En ambos casos intervienen las UFI Nros. 8 y 5 respectivamente del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.