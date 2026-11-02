Luján se prepara para recibir al papa León XIV con un amplio operativo de tránsito y seguridad

El Municipio confirmó cortes escalonados desde los primeros días de noviembre y restricciones en los accesos a la ciudad.

Además, el intendente anticipó que el miércoles 11 se interrumpirá la circulación en ambos sentidos de la Autopista del Oeste, desde General Paz hasta Luján, durante el traslado del Pontífice

.Luján avanza con los preparativos para recibir al papa León XIV, quien visitará la ciudad el miércoles 11 de noviembre para celebrar una misa frente a la Basílica, en la Plaza Belgrano.

La ceremonia está prevista para las 10 y será el cierre de su visita a la Argentina.

Antes del encuentro, el Santo Padre recorrerá en papamóvil la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la plaza.

Para organizar la llegada de los asistentes y garantizar el desarrollo de la jornada, el Municipio dispuso un cronograma de cortes, desvíos y restricciones que comenzará a implementarse en los días previos.Uno de los operativos de mayor alcance será el previsto para el miércoles 11.

Según anticipó el intendente Leonardo Boto durante una recorrida con la prensa, la Autopista del Oeste permanecerá cerrada al tránsito en ambos sentidos desde la avenida General Paz hasta Luján, a partir de la medianoche y hasta que el Papa se retire de la ciudad rumbo al aeropuerto.

La medida fue informada por Clarín, aunque no figura en el cronograma publicado por el Municipio.

Los cortes en LujánDe acuerdo con el esquema oficial, el sábado 7 de noviembre a las 00 se cerrará el acceso Tótem desde la bajada de la Autovía 7, a la altura de Walk.

Además, la calle 9 de Julio quedará habilitada únicamente para peatones entre 25 de Mayo y Mitre, en el sector de ingreso a la Basílica.

El domingo 8 a las 22 comenzará el despeje vehicular de la denominada Zona 0, mientras que el lunes 9 a las 00 se dispondrá su cierre total.

Ese mismo día también se restringirá la circulación en la zona de influencia, delimitada por las calles Mariano Moreno, Dr. Real, Ituzaingó y 9 de Julio, con sus respectivas intersecciones.A partir del lunes 9 también se cerrarán al tránsito los puentes Mendoza, Gogna y Mitre.

El primero permanecerá habilitado para peatones, mientras que los otros dos tendrán cierre total. En cambio, los puentes Muñiz y de las Tropas continuarán abiertos con circulación normal.

El martes 10 a las 00 se interrumpirá la salida de la avenida Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Ese mismo día, a las 16, se habilitará el ingreso a los Patios de Nuestra Señora de Luján, mientras que la zona de influencia tendrá un cierre total.

También habrá restricciones de estacionamiento: desde el lunes 9 no se podrá dejar vehículos sobre la avenida Fernández Beschtedt, entre la Autovía 7 y Carlos Pellegrini.

A partir del martes 10, la prohibición alcanzará a Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, General Las Heras e Ituzaingó, entre Francia y Mariano Moreno.

El miércoles 11, desde la medianoche, la avenida Fernández Beschtedt permanecerá cerrada al tránsito vehicular y peatonal en el tramo mencionado.Cambios en el transporte y recomendacionesLa Terminal de Ómnibus y la parada de taxis serán trasladadas desde el miércoles 4 a las 00 a la zona de Carlos Pellegrini y Humberto.

El martes 10, la terminal funcionará en la Universidad Nacional de Luján.Ante las restricciones previstas, el Municipio recomendó a quienes asistan movilizarse a pie y realizar la peregrinación hasta el santuario.

También señaló que el tren será una alternativa para llegar a la ciudad, ya que las líneas Sarmiento y San Martín aumentarán sus frecuencias hasta alcanzar su máxima capacidad operativa.Además, se informó que el lunes 9 será feriado nacional, el martes 10 habrá asueto administrativo nacional, provincial y municipal, y el miércoles 11 será feriado en todo el territorio bonaerense.

La organización también prevé la instalación de pantallas y sistemas de sonido en distintos puntos del perímetro para que las personas puedan seguir la celebración.

Las misas habituales de la Basílica se trasladarán al Parque San Martín una vez que se concrete el cierre total de la Zona 0.

Desde el Municipio solicitaron a vecinos y visitantes mantenerse informados a través de los canales oficiales y prever los tiempos de traslado ante las modificaciones en la circulación.