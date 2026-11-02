Visita del papa León XIV: habrá cortes de tránsito y restricciones para circular en la ciudad de Buenos Aires

La visita del papa León XIV a Buenos Aires, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre, estará acompañada por un operativo de seguridad que incluirá cortes de calles, restricciones vehiculares y controles policiales en distintos sectores de Palermo y Recoleta.

Algunas medidas comenzarán antes de la llegada del Pontífice y se extenderán hasta el lunes 16.

En Palermo, los primeros cambios en la circulación se aplicarán hasta el martes 3 de noviembre, con cortes parciales sobre la avenida del Libertador, entre avenida Colombia y avenida Sarmiento.

Durante ese período permanecerán habilitados dos carriles por mano.A partir de la madrugada del miércoles 4 y hasta la madrugada del lunes 16, se implementarán cortes totales progresivos en la avenida del Libertador, entre Sucre y Salguero.

En los días previos al operativo también se realizarán trabajos para instalar las estructuras previstas en la zona del Monumento a los Españoles.

Por otra parte, desde el sábado 7 hasta el miércoles 11 de noviembre habrá restricciones para circular en el sector de Recoleta donde se encuentra la Nunciatura Apostólica, ubicada en avenida Alvear al 1600, lugar en el que se alojará el Papa.

El perímetro tendrá controles policiales y restricción vehicular total desde las 12 del sábado hasta la tarde del miércoles.

El área estará delimitada por las avenidas del Libertador y Callao, y las calles Quintana, Juncal y Cerrito. Según informó el Gobierno porteño, los únicos puntos habilitados para ingresar y salir serán avenida Callao y Quintana, y Libertad y Quintana. Solo podrán acceder frentistas, comerciantes y huéspedes de alojamientos.

Para ingresar será necesario presentar el DNI con domicilio correspondiente al sector de acceso o la placa identificatoria del Gobierno de la Ciudad.

Esta última estará disponible para residentes, comerciantes y trabajadores que no puedan acreditar su ingreso con un documento actualizado.

Las placas podrán retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, entre las 8 y las 16.

También habrá una mesa de entrega en Rodríguez Peña y avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.Para obtenerla, los residentes deberán presentar un servicio que acredite el domicilio, como ABL, expensas, agua o electricidad.

Los comercios y oficinas tendrán que aportar documentación que demuestre su actividad, como una habilitación comercial o constancia de inscripción en ARCA. En el caso de los trabajadores, se solicitará recibo de sueldo, factura o constancia de alta laboral.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos deberán presentar la reserva correspondiente.

Estacionamiento y circulación de proveedores

Los vecinos que tengan vehículos estacionados en las calles comprendidas dentro del perímetro de seguridad deberán retirarlos antes del mediodía del sábado 7 de noviembre.

Quienes lo hagan podrán estacionar a 45 grados sobre la mano derecha de avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y avenida Callao.Los autos que permanezcan en la zona serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo.

Además, mientras esté vigente el operativo no se podrá entrar ni salir de las cocheras de los edificios.

A los comercios se les recomendó anticipar el abastecimiento de mercadería, ya que la circulación de servicios y proveedores tendrá horarios específicos: el sábado 7 estará habilitada durante toda la jornada; el domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; el lunes 9 y el martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y el miércoles 11, a partir del mediodía.

También se reubicarán contenedores de residuos y se modificarán los recorridos de algunas líneas de colectivos.Actividades previstas durante la visita

Entre las actividades anunciadas en Buenos Aires, el lunes 9 de noviembre el Papa regresará a la Ciudad luego de visitar el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, para celebrar una misa en el Monumento a los Españoles.

Se prevé que realice dos recorridos en papamóvil por la avenida del Libertador, donde el público podrá ubicarse en sectores delimitados a ambos lados de la avenida.

El martes 10 por la noche, después de regresar de Córdoba, encabezará una vigilia juvenil en el mismo lugar.

La apertura del predio está prevista para el mediodía y desde las 16 habrá actividades artísticas.

El encuentro comenzará a las 20.15.

Las autoridades recomendaron a residentes, comerciantes y personas que deban circular por los sectores afectados consultar los cortes y organizar sus traslados con anticipación.