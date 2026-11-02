Cuádruple crimen en Merlo: asesinó a su esposa y a sus tres hijos y luego se mató

Un hombre de 44 años asesinó a su esposa y a sus tres hijos y luego se quitó la vida en una vivienda de la localidad de Merlo.

El hecho ocurrió el viernes 30 de octubre y fue descubierto al día siguiente, cuando la Policía acudió al domicilio tras el aviso de un allegado que no tenía noticias de la familia.

La vivienda está ubicada en la calle Mercedes al 2400. Al ingresar, los efectivos encontraron los cuerpos de la mujer, de 41 años, y de los tres niños, de 14, 12 y 10 años, todos con heridas de arma de fuego.

El hombre también estaba muerto y tenía un arma sobre sus piernas.

Tras las pericias realizadas en el lugar, la UFI N.º 8 y la Policía Científica determinaron que se trató de un cuádruple crimen seguido de la muerte del agresor.

Según la reconstrucción de los investigadores, el hombre utilizó una pistola calibre 9 milímetros.

Las víctimas, todas de nacionalidad venezolana, fueron identificadas como Evelyn Carolina Rivero Mejías, de 41 años, y sus hijos Dan Velkan Soihit Rivero, de 14; Alan Nehru Soihit Rivero, de 12; y Nicole Valentina Soihit Rivero, de 10.

El hombre fue identificado como Mahatma Eyvin Soihit Meza, de 44 años.

Foto NA