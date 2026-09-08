Continúan las obras de asfalto en distintas localidades

Ya suman 3.450 cuadras que mejoran el transporte, la circulación y la calidad de vida de las y los vecinos

El Municipio de Moreno, desde el inicio de la gestión de Mariel Fernández, ya asfaltó 3.450 cuadras en distintos barrios del distrito a partir de la utilización de recursos propios producidos en las Plantas Asfálticas Municipales que permite optimizar los tiempos de ejecución y extender la cobertura del plan vial hacia nuevos puntos considerados prioritarios.

Las obras tienen como objetivo mejorar la transitabilidad, fortalecer los accesos a instituciones públicas y favorecer la interconexión entre los diferentes barrios.

Durante el mes de agosto, se avanzó en Moreno Norte con intervenciones en Amprimo, desde La Plata hasta Costa Rica; Calle 9, desde Zárate hasta México; Enrique Dunant, desde Paraguay hasta Posadas; Enrique Larreta, desde Zárate, desde Costa Rica hasta La Plata; Félix de Azara, desde Zárate, a través de México y Costa Rica, hasta La Plata; Ferro, desde Zárate, con cobertura en México y Costa Rica; Francia, desde Gervasio Méndez hasta Alfonsina Storni; Gervasio Méndez, desde Italia, por México, Zárate y Francia, hasta Brasil; Lavardén, desde Lamadrid hasta Watt; Mariano de Vedia y Mitre, desde Zárate, a través de México y Costa Rica, hasta La Plata; Posadas, desde Lisandro de la Torre, por Enrique Dunant, Nicaragua y La Plata, hasta Costa Rica; Venezuela, desde Nicaragua hasta Dunant; y Zárate, desde Storni hasta Ricardo Rojas.

En Paso del Rey, los trabajos de infraestructura vial se realizaron en el predio del Estacionamiento de Seguridad.

Mientras que, en Cuartel V, las obras incluyeron intervenciones sobre Allende, desde Perito Moreno, a través de Víctor Hugo, hasta Allende; Fray Luis de León, desde Eduardo Acevedo, por Pedro Jaime, hasta Samay Huasi y Manuel de Pinazo, desde Avenida San Fernando, a través de La Música, hasta La Escultura.

En tanto en Trujui, se asfaltó en Dalmacio Sánchez, desde Ruta 23 hasta Perú; y en Paraguay, desde Andinos hasta Nogoyá.

Estas acciones forman parte de las políticas de infraestructura impulsadas por el Gobierno local y buscan consolidar la transitabilidad, la seguridad en la circulación y la conectividad entre los distintos barrios, con aportes al desarrollo y a la integración de la red vial local.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno