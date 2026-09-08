La intendenta Mariel Fernández participó del plenario “Nadie se salva solo”

Un encuentro sobre la problemática del consumo desde una perspectiva comunitaria

La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, participó del Plenario “Nadie se salva solo” realizado en el Camping “12 de Agosto” del SATSAID, en La Reja.

Un encuentro de personas que atraviesan situaciones de consumo y procesos de recuperación, sus familias y quienes ya recorrieron ese camino.Al respecto, la jefa comunal destacó:

“En Moreno construimos una gran red de cuidado porque hablar de recuperación también es hablar de salud, trabajo, educación, cultura y oportunidades para construir una vida digna”, y agregó: “Aún en un momento difícil para nuestro país, sabemos que salir adelante es más fácil cuando hay una comunidad que se sostiene y políticas públicas que garantizan derechos.

Desde el Gobierno Municipal tenemos el compromiso de acompañarlos para que cada vez más jóvenes y familias puedan salir adelante”.

Durante la jornada se compartieron experiencias, testimonios y el trabajo que se realiza en los territorios para abordar la problemática del consumo desde una perspectiva comunitaria y de derechos, a través de espacios como Casa Pueblo, organizaciones sociales y comunitarias, Hogares de Cristo y distintas áreas municipales.

Del plenario participaron referentes sociales, dispositivos de acompañamiento, autoridades locales y familias.

Gacetilla de la Municipalidad de Moreno