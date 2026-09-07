Un automovilista alcoholizado chocó, se dio a la fuga y prendió fuego su propia camioneta cuando la grúa se la iba a llevar

En la tarde del jueves 3 de septiembre, un control vehicular culminó con un vehículo destruido por el fuego y su conductor herido.Todo comenzó tras un siniestro vial.

Luego de protagonizar un choque y darse a la fuga, el conductor de una utilitaria Renault Kangoo fue interceptado en la intersección de las calles Bernardo de Irigoyen y Aristóbulo del Valle por inspectores de la Secretaría General de Inspección, Comercio, Control Urbano y Seguridad.

Al realizarle el test de alcoholemia correspondiente, el dispositivo arrojó un resultado de 2,19 gramos de alcohol por litro en sangre, una cifra alarmante teniendo en cuenta que el máximo permitido en el distrito es 0.

Ante la gravedad de la infracción, los agentes procedieron al secuestro preventivo del vehículo.

La situación escaló súbitamente cuando la grúa municipal se disponía a realizar el remolque.

En un ataque de furia, el automovilista —oriundo del partido de José C. Paz— roció el rodado con combustible y le prendió fuego frente a la mirada atónita de los inspectores presentes.

Las llamas se propagaron con rapidez, consumiendo la estructura de la camioneta y provocando la destrucción total del vehículo.

Como consecuencia de su propio accionar, el individuo sufrió lesiones y debió recibir asistencia médica urgente.

En la escena intervinieron dotaciones de los Bomberos Voluntarios, profesionales del SAME para la atención del herido y efectivos de la Policía, quienes resguardaron el área e iniciaron las actuaciones judiciales y administrativas de rigor para determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Gacetilla de la Municipalidad de General Rodríguez