ATE anunció un paro nacional y movilización al PAMI por la situación del organismo

El gremio realizará este martes una jornada de protesta con cese de actividades en las dependencias del PAMI de todo el país y una movilización frente a la sede central. Reclama respuestas ante lo que define como una crisis en la obra social de los jubilados.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) llevará adelante este martes un paro nacional y una movilización hacia la sede central del PAMI para reclamar por la situación que atraviesa el organismo.

La concentración está prevista para las 13 frente al edificio ubicado en avenida Corrientes 655, en el centro porteño.

La medida estará acompañada por la paralización de actividades en las distintas dependencias del PAMI a nivel nacional.

Entre los principales cuestionamientos, ATE denunció una deuda con prestadores que, según sus estimaciones, supera los $500.000 millones, además de dificultades para garantizar prestaciones a los más de cinco millones de afiliados.

El sindicato también reclama por los salarios de los trabajadores del organismo, a los que considera por debajo del valor de la canasta básica.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien además trabaja en el PAMI, sostuvo que existe un proceso de “vaciamiento” y advirtió sobre un deterioro en la atención de jubilados y pensionados.

El dirigente también afirmó que, de acuerdo con una cifra difundida por el propio sindicato, 45.000 adultos mayores más de los esperados habrían muerto durante los últimos dos años debido a la falta de medicamentos y prestaciones.

ATE cuestionó además la situación financiera del organismo y la eliminación del Impuesto PAIS, al señalar que una parte de esos recursos era destinada al PAMI.

Según los cálculos del gremio, el organismo habría dejado de recibir unos $2,8 billones, mientras que hasta julio de este año el Tesoro Nacional habría compensado $0,9 billones.La protesta se da además en medio de cambios recientes en la conducción del PAMI.

En las últimas horas dejó su cargo Juan Cruz Montero, quien se desempeñaba como coordinador ejecutivo, y fue reemplazado por Verónica Gabriela Pérez.

También renunció Florencia Zicavo, integrante de la sindicatura, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente quién ocupará ese lugar.

Desde ATE anticiparon que, si no obtienen respuestas de las autoridades, podrían profundizar las medidas de fuerza.

El gremio sostiene que el objetivo de la protesta es reclamar que se garantice el acceso a la salud de los jubilados y pensionados y mejores condiciones para los trabajadores del organismo.