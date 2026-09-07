Pliego del transporte: al final no se realizó la reunión entre los delegados de La Perlita, la UTA y la intendenta

A las 14:00 de este lunes 7 de agosto, estaba planificada una reunión entre Roberto Fernández (secretario general de la Unión Tranviarios Automotor), los delegados de ese mismo gremio de los trabajadores de Transportes La Perlita y la intendenta municipal Mariel Fernández. Finalmente, el cónclave no se realizó.

El motivo de la reunión era la continuidad laboral de unos 800 choferes de la firma que ven peligrar sus puestos por el nuevo pliego del transporte, que divide el distrito en tres zonas con una empresa en cada una de ellas, sin que puedan repetirse. Ante esta situación y la oferta de una sola compañía por la zona 1 (la oriunda de San Luis, Panamericana S.R.L.), el sindicato solicitó una entrevista urgente con la jefa comunal.

Roberto Fernández llegó a Moreno pasadas las 14 horas. Junto a los representantes locales de los choferes, subieron al primer piso del palacio municipal. Allí les habrían dicho que Mariel Fernández solo podía recibir a tres personas de la decena presente. Finalmente, solo ingresó Roberto Fernández al despacho de la intendenta. Cinco minutos después ya estaba en la calle.

Las fuentes consultadas indicaron que Mariel Fernández se habría comprometido a recibirlos a todos en los próximos días y que estaba trabajando en modificaciones al pliego de bases y condiciones por las zonas restantes. Los delegados se retiraron silbando bajito y mascando bronca. Crece la incertidumbre.