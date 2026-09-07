“Se me fue la mano”: un hombre fue detenido acusado de asesinar a su pareja en Merlo

Una mujer de 64 años fue asesinada en una vivienda de Merlo y por el hecho quedó detenido su pareja, de 62 años.

El acusado habría utilizado una cuchilla durante una discusión y, al ser aprehendido, manifestó que la situación “se le fue de las manos”.

Un hombre de 62 años fue detenido este domingo acusado de asesinar a su pareja, una mujer de 64 años, durante una discusión ocurrida en una vivienda ubicada en la calle Asunción 2876, en Merlo.

De acuerdo con las primeras actuaciones, Marcelo Roberto Tesio habría mantenido una discusión con Silvia Beatriz Mina y posteriormente la habría atacado con una cuchilla, provocándole heridas mortales en distintas partes del cuerpo.

Personal de la Comisaría 6ª acudió al domicilio e intervino en el lugar.

Los efectivos lograron aprehender al sospechoso, quien habría intentado explicar lo ocurrido ante los policías con una breve frase: “Se me fue la mano”.

Tras su detención, el hombre fue trasladado bajo custodia a un hospital de la zona debido a que presentaba lesiones cortantes en los brazos y el cuello. Mientras tanto, la vivienda quedó preservada para permitir las tareas de los peritos de la Policía Científica.

Durante el procedimiento también fue secuestrada el arma blanca que habría sido utilizada en la agresión.

Por otra parte, desde la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo se informó que no se encontraron denuncias previas por violencia de género realizadas por la víctima.

La investigación quedó a cargo de la UFI N.º 11 del Departamento Judicial de Morón, que caratuló el expediente como homicidio agravado por el vínculo (femicidio), delito contemplado en el artículo 80, inciso 11, del Código Penal y que prevé como única pena la prisión perpetua.

La Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.