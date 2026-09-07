La Provincia se prepara para la Peregrinación a Luján en vísperas de la llegada del Papa León XIV

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof encabezó un espacio de trabajo junto a la jefa de Asesores Cristina Alvarez Rodríguez, intendentes, ministros y representantes de la iglesia; para coordinar las tareas de apoyo a la 52° Peregrinación Juvenil a Luján que se realizará el próximo 3 y 4 de octubre.

Además, compartieron el avance del trabajo que se está llevando adelante para la visita del Papa León XIV en noviembre.

En ese marco, Kicillof afirmó: «La peregrinación a Luján siempre ha sido un enorme acontecimiento de fe y encuentro para las familias de nuestra provincia y de todo el país, pero en esta oportunidad tiene un significado profundamente especial al ser previa a la histórica llegada del Papa León XIV a la Argentina”. “Asumimos esta tarea con un compromiso y una responsabilidad gigantesca, poniendo a disposición para la organización todas las áreas del Gobierno bonaerense”, sostuvo Kicillof, y añadió: “La magnitud de este acontecimiento nos exige trabajar a conciencia, articulando de manera generosa entre las distintas jurisdicciones y organismos con un único objetivo: garantizar las condiciones para que nuestro pueblo pueda vivir y disfrutar de un verdadero hecho histórico».

Por su parte, Alvarez Rodríguez destacó: «lo que trae esta peregrinación como mensaje central es la construcción de hermandad, fraternidad, comunidad de un pueblo.

Un pueblo de fe que construye desde ese lugar profundos lazos de hermandad en un mundo que parece que va a para otro lado».

En 2022, el gobierno bonaerense estableció la normativa y requerimientos para que el Estado provincial asista la organización de peregrinaciones masivas en su territorio a través de la resolución 1.469.

De este modo, se garantiza el desarrollo de las mismas en las mejores condiciones de seguridad, cuidado y acompañamiento.

Además, la Provincia continúa trabajando junto a los municipios en las tareas de prevención de los efectos del fenómeno climático de “El Niño”.

La Peregrinación contará también con un sistema de seguimiento meteorológico desde las dos semanas previas.

Con la coordinación de la Jefatura de Asesores y la Iglesia Católica, los ministerios de Transporte, Salud, Seguridad, Infraestructura, Desarrollo de la Comunidad y Ambiente, ABSA e IOMA pondrán a disposición hospitales móviles, personal médico, ambulancias, baños químicos, patrulleros, policías, controles de tránsito, Defensa Civil, stands para proveer agua y alimentos, puntos de reciclaje y un escenario equipado para la realización de las misas.

La Peregrinación Juvenil a Luján es el evento religioso más masivo del país y se realiza de forma ininterrumpida desde 1975. Atraviesa los municipios bonaerenses de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez.

Del encuentro participaron los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; de Seguridad, Javier Alonso y de Ambiente, Daniela Vilar; los intendentes de Luján, Leonardo Boto; de General Rodríguez, Mauro García; de Morón, Lucas Ghi y de Ituzaingó, Pablo Descalzo; además del director de Cultos, Juan Torreiro; el diputado Mariano Cascallares y el rector de la Basílica de Luján, padre Lucas García; el asesor de la Comisión de Piedad Popular de la Arquidiócesis de Buenos Aires, padre Mario Miceli y el representante de la Arquidiócesis de Mercedes – Luján, padre Manuel Asenzo entre otras autoridades provinciales, municipales y religiosas.

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