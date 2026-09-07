Comenzó una nueva edición de Septiembres Corales en General Rodríguez

Septiembres Corales reúne a distintas agrupaciones durante los sábados de septiembre en General Rodríguez

El tradicional ciclo coral comenzó una nueva edición en General Rodríguez y continuará con distintas presentaciones durante los sábados de septiembre, con la participación de agrupaciones locales y de ciudades de la región.

General Rodríguez vuelve a convertirse en escenario para las voces corales con una nueva edición de Septiembres Corales, una propuesta que reúne a diferentes agrupaciones para compartir su música y promover el encuentro cultural con la comunidad.

El ciclo se desarrolla durante los sábados de septiembre y propone presentaciones de distintos coros y grupos vocales, generando un espacio para disfrutar de la música y poner en valor el trabajo artístico que realizan estas agrupaciones.

En esta edición participaron el Coro Municipal Infantil y el Coro Municipal de General Rodríguez, ambos dirigidos por Silvia Ampudia; el Vocal “La Fusa” de Luján, bajo la dirección de Nancy Schetino; y el Coro Municipal Infantil de Pilar, dirigido por Pablo Bustamante.

A través de cada encuentro, Septiembres Corales busca fortalecer los espacios de expresión artística y favorecer el intercambio entre agrupaciones de distintas localidades, acercando la actividad coral a vecinos y vecinas.

Cronograma:

– Sábado 12/09, desde las 19:30 hs, en la Parroquia «Inmaculada Concepción» (Sgto. Cabral y José Hernández, Las Malvinas)

Coro Municipal – Dir. Silvia Ampudia

Coral de un Tiempo – Dir. Paula Artigas

Agrupación coral «Antahkarana» – Dir. Federico Prado»

Decir Cantando» – Dir. Paula Artigas

Coro Mayor de la UNO – Dir. Gabriel Sepp (San Antonio de Padua)

– Sábado 19/09, desde las 19:30 hs, en el Centro Cultural Espacio Teatral (Pellegrini 1270)

Orquesta Música Popular Raíces Moreno – Dir. José «Pepe» Battistin (Moreno)

Coro Municipal General Rodríguez – Dir. Silvia Ampudia

Coro SUTEBA – Dir. Lisando Pocoví (Merlo)

Coro Rotary – Dir. Joaquín Ayan (Paso del Rey)

Coro Polifónico UNLu – Dir. Sergio Kovachevich (Luján)

-Sábado 26/09, desde las 20:00 hs, en la Parroquia «Nuestra Señora del Carmen» (Sarmiento y Pedro Whelan)

Coro Municipal – Dir. Silvia Ampudia

Coro Asociación de Jubilados de Gral Rodríguez – Dir. Elías Acuña

Coro Golfers PilarCoro Lican

Coro Federal de Pilar

Info Municipalidad de General Rodríguez