Mariel Fernández y la licitación del transporte: la única oferente y la empresa “público-privada”

La intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, publicó un video (en realidad la tercera versión es la que sigue posteada) donde se refirió a la licitación del transporte público de pasajeros para el distrito. Solo se presentó una empresa en la apertura de los sobres de este viernes: Panamericana S.R.L., una firma de la provincia de San Luis.

Las zonas 2 y 3, que aglutinan la mayoría de los recorridos barriales y que implica una multimillonaria inversión en obra pública como canon, quedaron desiertas. El día anterior, Transportes La Perlita, a través de una carta firmada por su presidenta, Mariana Mayotti, había anunciado que desistía de participar del proceso y solicitaba una reunión urgente con la jefa comunal.

Ante este panorama, en el video publicado en las redes sociales oficiales, la intendenta hizo un fuerte descargo. Habló de conflictos e intereses en torno al transporte público en Moreno y aclaró que ella “está pensando desde las necesidades del vecino”. Agregó que “es un pliego ambicioso” ya que busca que se incorporen unidades nuevas. Aquí apuntó contra el Grupo Prieto, principal accionista de La Perlita, al revelar que la compañía sumó 250 colectivos 0 km a la concesión que tiene en CABA.

Pese al esfuerzo por disimular, el enojo de la jefa comunal era más que evidente. Los cortes de edición fueron burdos. Los dardos los apuntó, principalmente, contra Héctor Prieto, cabeza del holding. Afirmó que se reunió con Prieto porque “es una de las personas que más sabe de transporte” y que éste, aunque se cuidó de mencionarlo directamente solo individualizándolo como uno de los fundadores de la empresa, “reconoció que La Perlita no puede hacerse cargo de la integridad del transporte en Moreno” y que él propuso la división en las tres zonas.

“Hay mucho enojo con La Perlita”, aseguró Fernández aunque analizó que “el problema no es una empresa, sino el sistema de transporte”. En ese sentido, es real que los vecinos acumulan quejas por el servicio en general, incluyendo frecuencias y el estado de algunas de las unidades, por ejemplo. Queda claro que faltaron controles por parte del gobierno comunal, a lo largo de las diversas gestiones. “La Perlita rompió el asfalto y no lo arregla” es otro de los reclamos usuales. La primera parte del enunciado puede ser verdadero aunque la reparación de los pisos está bajo la órbita del Estado. Ese es el sentido compensatorio del canon.

Mariel Fernández le dio un tono épico a la discusión por el nuevo sistema de transporte. Solo basta recordar su discurso frente al palacio municipal cuando el Concejo aprobó el pliego. En otra parte del video señaló que “nos quedan dos zonas más para licitar y estamos pensando en una empresa público-privada por si nos queda alguna de las zonas sin cubrir. Quisiera que esa no sea la propuesta”. Este anuncio no fue una sorpresa. Se especulaba con una decisión de este tenor, cuando el conflicto crecía en las sombras.

Este lunes Mariel Fernández se reuniría con delegados de UTA (Unión Tranviarios Automotor) por la preservación de las fuentes laborales y en los próximos días los cónclaves se realizarían con empresas. También se juntaría con vecinos para clarificar la propuesta del fin de un “monopolio” (que ya sería un hecho si la firma puntana supera los análisis económicos-financieros-técnicos) para ir camino a un “oligopolio”. La situación gana en tensión.