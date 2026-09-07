Se organizó la jornada «¿Cómo nos estamos preparando para El Niño?»

El evento estuvo destinada a fortalecer las capacidades locales y la articulación para la implementación de estrategias de acción anticipatorias frente a eventos climáticos

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos realizó en la Universidad de San Martín el encuentro ¿Cómo nos estamos preparando para El Niño?, una jornada en donde se debatieron las capacidades locales y la articulación para la implementación de estrategias de acción anticipatorias frente a eventos climáticos.

El encuentro estuvo encabezado por el Ministro Gabriel Katopodis junto a la subsecretaria de Planificación y Coordinación para el Desarrollo Territorial Sostenible del MISP, Cecilia Cardini; la directora Provincial de Planificación y Gestión para el Desarrollo Sostenible, Débora Guerra; y el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales de la UNSAM, Héctor Mazzei.

La jornada se realizó en el marco del Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático que lleva adelante el Ministerio y contó con la presencia de representantes de distintos municipios y equipos técnicos de la provincia.

El encuentro de trabajo estuvo dividido en dos bloques y un taller.

Durante la apertura se planteó la necesidad de fortalecer las capacidades de la Provincia y los municipios para anticiparse a los efectos de El Niño, consolidando una agenda basada en la planificación, la coordinación territorial y la infraestructura como herramienta central para la adaptación al cambio climático.

En ese sentido, Katopodis expresó: “Para enfrentar estos fenómenos climáticos cada vez más extremos estamos construyendo un visor único provincial que integrará información en tiempo real de más de 400 estaciones meteorológicas, para que cada municipio pueda saber qué está pasando en su cuenca, sus ríos y arroyos.

Tener datos, medir y compartir información es fundamental para tomar mejores decisiones”.

Además, el Ministro aseguró: “Este es un contexto muy difícil, donde el Gobierno Nacional paralizó la obra pública, frenó la infraestructura hidráulica y no ejecutó los recursos específicos del Fondo Hídrico, incumpliendo la ley”.

“Ante este contexto la decisión de Axel Kicillof es otra, que es seguir priorizando y planificando dónde tenemos que invertir los recursos para prepararnos mejor y enfrentar esta situación”, concluyó.

El primer panel se centró en las herramientas de monitoreo hidrometeorológico y la sistematización de datos como insumos clave para la acción anticipatoria.

Las exposiciones presentaron experiencias provinciales e internacionales orientadas a fortalecer la generación de información en tiempo real y mejorar la capacidad de respuesta frente a eventos climáticos extremos.

De esta mesa, participaron Maximiliana Muller en representación de Autoridad del Agua (ADA); la directora de Monitoreo Hídrico del MISP, Paula Ramírez y las especialistas Eugenia Rallo y Mercedes Cabanas del proyecto ProCLIM-AR.

El segundo, denominado Gestión del riesgo: experiencias regionales, provinciales y locales, reunió a referentes de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia, representantes de los municipios de San Antonio de Areco y Bahía Blanca, al especialista Roberto Pizarro Tapia (Cátedra UNESCO en Hidrología de Superficie) y al director provincial de Planificación del MIPS, Julián González Durán.

A partir de experiencias concretas de gestión territorial, el panel puso en común aprendizajes sobre planificación local, protocolos de emergencia e infraestructura resiliente, destacando la necesidad de integrar las obras públicas y las políticas de reducción del riesgo de desastres en una estrategia coordinada entre Provincia y municipios.

Como cierre de la jornada, el Instituto Interamericano para la Reducción del Riesgo de Desastres (IIARRD) coordinó un taller de trabajo con equipos municipales de toda la provincia.

La actividad permitió que los gobiernos locales realizaran un diagnóstico inicial de sus capacidades de respuesta, revisaran sus protocolos de manejo de emergencias hídricas e identificaran brechas y acciones prioritarias para fortalecer la implementación de estrategias de anticipación frente al fenómeno de El Niño.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos puso en marcha un Plan de Gestión del Riesgo frente al Cambio Climático, ante un escenario de alerta por la alta acumulación hídrica y la creciente exposición a fenómenos extremos como El Niño y el Súper Niño, cuya magnitud sería histórica en la segunda mitad de 2026 y en 2027.

El plan articula a todas las subsecretarías del Ministerio junto con sus empresas y organismos, e incluye acciones de prevención, preparación y respuesta orientadas a proteger el territorio, la seguridad de la población y la continuidad de las actividades productivas.

Asimismo, tiene como objetivo ejecutar medidas estructurales y no estructurales que permitan fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos del cambio climático, a través de tres ejes de acción principales: monitoreo hidrometeorológico y coordinación; acciones de prevención y respuesta; y medidas estructurales.

En materia de monitoreo hidrometeorológico y coordinación, el Plan contempla herramientas y ámbitos de gestión como el Sistema Inteligente de Monitoreo para la Prevención y Análisis del Riesgo Hidrometeorológico (SIMPARH), una herramienta, basada en la integración de modelos y datos, clave para la toma de decisiones en la gestión hídrica. Actualmente, hay 42 Estaciones de Monitoreo Automático (EMAs) funcionando y reportando datos sobre la lluvia, la calidad y los niveles de agua.

Se proyecta alcanzar un total de 250 estaciones en el período 2026-2030.Este eje, también incluye el Comité de Gestión de Riesgo y Emergencia (CORE), la Mesa de Riesgo Hídrico y los informes de humedad del suelo y precipitación acumulada elaborados por la Autoridad del Agua (ADA).

Todas estas herramientas permiten contar con información hidrometeorológica oportuna y confiable para anticipar la evolución de las condiciones hídricas, optimizar la planificación de intervenciones y orientar recursos en el territorio.

El segundo eje prevé acciones de prevención y respuesta inmediata, entre ellas la limpieza y mantenimiento de arroyos para mejorar la capacidad de escurrimiento y gestionar excedentes hídricos; la reparación de vías de acceso y tramos anegados para garantizar la transitabilidad y la salida de la producción; y la implementación de planes de contingencia frente a olas de calor para asegurar el acceso al agua potable y la energía eléctrica ante interrupciones de los servicios públicos.

Y un último eje, que incorpora medidas estructurales orientadas a la adaptación y mitigación de los impactos climáticos que incluye la prevención del riesgo hídrico en ciudades a través del cual se prevé 139 obras y proyectos, y 7 estudios vinculados a drenajes urbanos y defensas costeras.

Además, la adaptación productiva a extremos climáticos con 10 intervenciones de infraestructura hidráulica regional destinadas a fortalecer la resiliencia del sector agropecuario frente a inundaciones y sequías.

Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la Provincia de Buenos Aires se esperan más lluvias de lo habitual, aunque node manera uniforme: entre agosto y octubre, el este y el sudeste bonaerense tendrían un poco más de lluvia que lo normal, mientras que el sudoeste y el centro-oeste estarían más secos; entre noviembre y enero, en cambio, se espera que llueva por encima de lo que comúnmente sucede, en toda la provincia y, sin excepciones.

Entre los efectos principales, se encuentran los riesgos de inundaciones urbanas y rurales, la erosión hídrica y la saturación de la infraestructura hidráulica y de servicios.

En este sentido, resulta fundamental abordar esta problemática desde la Gestión Integral del Riesgo de Desastres (GIRD) que entiende la gestión del riesgo como un proceso continuo, articulado y multidimensional.

Con este Plan, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos consolida una agenda de trabajo orientada a anticipar riesgos, proteger a las comunidades y fortalecer la resiliencia de la Provincia frente a los desafíos que plantea el cambio climático.

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