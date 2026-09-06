Liberaron un carpincho tras seis meses de recuperación en Moreno

El ejemplar había sido rescatado luego de un aviso de vecinos y recibió durante seis meses los cuidados y la alimentación necesarios para recuperar peso y fortaleza. Finalmente, fue restituido a un entorno natural junto a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno, Daiana Anadón.

Un carpincho bebé que había sido rescatado en un barrio de Moreno fue liberado luego de permanecer durante seis meses bajo cuidado y seguimiento para recuperar sus condiciones físicas.

El animal llegó tras el aviso y la denuncia de vecinos, que alertaron sobre su presencia fuera de un entorno adecuado. Desde entonces, recibió la alimentación necesaria para recuperar peso y fortalecer su estado general.

Durante el período de recuperación también se buscó reducir al mínimo el contacto con las personas.

Esta medida permitió evitar su domesticación y preservar sus comportamientos e instintos propios de la fauna silvestre.

Finalmente, el carpincho fue liberado junto a la secretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Moreno, Daiana Anadón, como parte del trabajo de protección y conservación de la fauna local.

Desde el área remarcaron la importancia de no considerar a los animales silvestres como mascotas, ya que su permanencia en hogares puede afectar su desarrollo y alterar el equilibrio de los ecosistemas.

Ante la aparición de un animal silvestre en riesgo o fuera de su hábitat, se recomienda dar aviso a las autoridades correspondientes y evitar intervenir por cuenta propia.

Info Secretaría de Ambiente Moreno